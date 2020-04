Immettono acqua nel Villoresi, i rifiuti arrivano a Nerviano

Immettono acqua nel Villoresi e i rifiuti arrivano nell’Olona a Nerviano. Il sindaco: “Ho allertato il Consorzio per la pulizia”.

Immettono acqua nel Villoresi… arrivano rifiuti

Una brutta sorpresa per il tratto del fiume Olona che passa nel centro di Nerviano, proprio dove si trova l’ex monastero degli Olivetani, sede del municipio. Cosa è successo? Un ammasso di scarti vegetali, insieme a qualche bottiglia di plastica, si è infatti depositato in quella porzione di fiume. La causa è da ricercare nel fatto che, in questi giorni, è stata immessa acqua nel Canale Villoresi.

“Peccato che le schifezze accumulate si sono fermate da noi – afferma il sindaco Massimo Cozzi – Si sono bloccate qui perchè il fondo è bassissimo, con pochissima acqua. Ho già chiamato il Consorzio che passerà a pulire”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE