Imbrattato di nuovo il murale dei ragazzi della scuola media

Imbrattato, per la seconda volta nel giro di poche settimane, il murale della cabina della corrente di via Palestro a Inveruno.

Imbrattato nuovamente il murale realizzato dai ragazzi insieme a Cristian Sonda

I vandali hanno colpito ancora dopo che l'opera era stata sistemata a seguito delle spiacevoli scritte e svastiche comparse nel maggio scorso, mentre il dipinto era in fase di realizzazione. Si tratta di un progetto realizzato dai ragazzi di seconda media con lo street artist Cristian Sonda per il recupero di beni pubblici e avvicinare i ragazzi al senso civico. "È inspiegabile questa situazione ha commentato l'assessore all'Istruzione Nicoletta Saveri - Non si capisce il perché di simili gesti. Provvederemo a far sistemare l'opera all'artista. Non è solo un danno alla comunità ma soprattutto ai nostri ragazzi che si sono impegnati ad abbellire il paese".