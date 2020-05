Il virologo Rhodense Pregliasco minacciato di morte: solidarietà del presidente Fontana

Il virologo Rhodense Fabrizio Pregliasco minacciato di morte: solidarietà del presidente Fontana.

Il virologo Rhodense Fabrizio Pregliasco è stato minacciato di morte. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso la sua vicinanza al medico.

“Apprendo con dispiacere che non solo politici, ma perfino bravi e competenti medici come il professor Fabrizio Pregliasco, sono oggetto di minacce, anche di morte. La colpa che gli viene rivolta e’ quella di dare una corretta informazione su cio’ che e’ avvenuto in Lombardia e di chiedere ai cittadini comportamenti responsabili. Esprimo la mia piu’ sincera e profonda solidarieta’ al professore e mi auguro che i responsabili vengano individuati e fermati. Il mio auspicio – conclude il governatore – e’ che Istituzioni, politica e media possano lavorare senza pressioni per contribuire alla creazione di un clima di serenita’ di cui hanno bisogno soprattutto i cittadini, ancor piu’ quelli lombardi, colpiti in maniera violentissima dalla pandemia. Minacce come quelle rivolte al professor Pregliasco vanno nella direzione opposta e avvelenano il clima”.