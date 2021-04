Il VIDEO di un capriolo salvato dopo essere finito in un canale scolmatore di Abbiategrasso.

Il VIDEO di un capriolo salvato dopo essere finito in un canale scolmatore

Ieri, domenica 18 aprile, gli agenti del Nucleo ittico venatorio della Città metropolitana, allertati dai Vigili del fuoco, sono intervenuti ad Abbiategrasso in un canale scolmatore. I pompieri infatti avevano appena recuperato all’interno un capriolo femmina in difficoltà. I soccorritori, dopo aver messo in salvo l’animale e aver verificato che era in ottime condizioni di salute, lo hanno liberato nel parco del Ticino-