Il video dell’uomo che corre senza veli in città

Una corsetta in zona mercato nella frazione di Barbaiana. E fin qui, tutto nella norma. Peccato però che il corridore non indossasse alcun vestito.

Siamo abituati a vedere le irruzioni di questi esibizionisti in occasione dei principali eventi sportivi, magari una finale di Champions League o del torneo di Wimbledon, per attirare l’attenzione dei telespettatori collegati in mondovisione.

Più raro è invece svegliarsi la mattina e, dopo essere usciti di casa, incappare in un uomo che, completamente nudo, corre per la città.

Il video dell’uomo che corre nudo in città

Mercoledì mattina, 3 marzo, un senza indossare alcun vestito (figuriamoci la mascherina), correva privo di alcun imbarazzo nelle vie del centro della frazione di Barbaiana di Lainate.

Il corridore è stato fotografato e ripreso in lungo e in largo, inconsapevole protagonista di foto e filmati di gente che, divertita da quanto stava succedendo, gli hanno urlato «cosa stesse facendo».

La scena ha, senza ombra di dubbio, lasciato interdette le persone che si trovavano sul posto in quel momento, data anche l’assenza di senso di pudore da parte dell’uomo e nonchalance.

Di lui però non si sa più nulla: dopo essersi «sgranchito le gambe» ha fatto perdere ogni sua traccia.

Dalle immagini comunque si può affermare con certezza che è una persona atletica.

Non è il primo e non sarà l’ultimo avvistamento di questo tipo: anche in provincia di Brescia non mancano i precedenti.

Molti si chiedono cosa sia passato nella testa dell’uomo.

E’ capitato, infatti, che si trattasse di una scommessa o una bravata anche se nella maggior parte dei casi si tratta, in realtà, di situazioni di disagio sociale o mentale.

Di certo manca il senso di decoro in città.