Il vice presidente della Camera Rosato a Parabiago per sostenere Eleonora Pradal

Mattinata da campagna elettorale per la candidata di Italia Viva

Una mattinata da campagna elettorale. Stamattina, domenica 19 luglio 2020, in piazza Maggiolini erano presenti i gazebo elettorali di Pd e Italia Viva. Per sostenere Eleonora Pradal, candidata sindaco di Italia Viva è giunto anche il Vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale del partito di Matteo Renzi, Ettore Rosato.

Rosato: “Fate politica con il sorriso”

Pradal ha risottolineato l’idea di rivitalizzare Parabiago e annuncia: “Abbiamo molti giovani in lista. Saranno otto uomini e otto donne”. Poi è il turno di Rosato: “In bocca al lupo per questa campagna elettorale e complimenti per l’entusiasmo. Quello che vi posso raccomandare è di fare politica con il sorriso, portando avanti idee per far vivere la comunità”.

In piazza anche la candidata sindaco del Pd Ornella Venturini

A parlare coi cittadini su quali saranno i temi fondamentali del loro programma a partire da ambiente e giovani anche la candidata sindaco del Pd Ornella Venturini con lo slogan “Pensare il Domani”. Anche loro al lavoro per presentare prossimamente il programma e la lista. Non in campagna elettorale, ma comunque presenti in piazza per portare avanti le loro battaglie anche il Movimento 5 Stelle che, a livello di amministrative, salterà un turno, ma che promette di battersi per come hanno fatto in questi 5 anni.