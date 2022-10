Il 'Treno della Memoria' per ricordare il Milite Ignoto si è fermato a Rho

Il binario 5 dello scalo ferroviario di Rho pieno di gente

Il passaggio del Treno del Milite Ignoto che ieri sera ha fatto tappa alla stazione di Rho fermandosi per alcuni minuti è stato uno degli appuntamenti più importanti del fine settimana. Il binario 5 dello scalo ferroviario di Piazza Libertà era affollato da tante persone, autorità civili e militari, associazioni, e tanti cittadini.

Il vice sindaco Maria Rita Vergani: "Chi era presente si è sentito parte di una comunità"

"Così come nel 1921 il viaggio del treno rappresentò una delle manifestazioni a cui gli italiani presero parte sotto la stessa bandiera, sentendosi un popolo unico e unito, anche ieri sera chi era presente si è sentito parte della stessa comunità" ha dichiarato il vice sindaco Maria Rita Vergani presente con fascia tricolore a rappresentare il Comune di Rho.

Il treno della memoria sta viaggiando in direzione di Roma

Il treno speciale, inaugurato lo scorso anno e ripartito il 6 ottobre da Trieste, sta viaggiando per raggiungere Roma il 4 novembre in concomitanza con le celebrazioni del Giorno dell'unità nazionale e Giornata delle forze armate, dopo aver percorso, in più di 100 ore, oltre 5mila chilometri in 17 tappe.

All'interno dei vagoni allestita una mostra commemorativa

Il convoglio è composto da una locomotiva a vapore, un bagagliaio 1926, un carro K, due carrozze 'Centoporte', una carrozza 'Centoporte a salone', un carro 'Carnera', una carrozza prima classe Az 10.000, una carrozza 'Grillo', una carrozza cuccette tipo '1957 T' e una locomotiva Diesel. Il 'Treno della Memoria', allestito al suo interno con una mostra commemorativa