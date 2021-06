Il temporale abbatte rami, un'antenna e un comignolo

Il temporale è arrivato puntuale e non ha mancato di provocare danni.

Il temporale arriva a Legnano, Vigili del fuoco al lavoro

Il maltempo annunciato si è abbattuto su Legnano nel pomeriggio di oggi, domenica 20 giugno 2021. La pioggia è arrivata intorno poco dopo le 16, accompagnata da fulmini e forti raffiche di vento. Sono state queste ultime ad abbattere dei rami in via Jucker: pronto l'intervento dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato alacremente per sgomberare la sede stradale e rimettere in sicurezza l'area. Pompieri al lavoro anche in via Liguria, dove il temporale ha sradicato un'antenna e un comignolo dal tetto di un condominio.