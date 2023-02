Il Tar respinge il ricorso contro la discarica di rifiuti speciali

Doccia fredda per i Comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e per il presidente del Plis del Roccolo. Ieri , venerdì, il Tar della Lombardia ha rigettato il ricorso presentato dal Parco del Roccolo e dai due comuni interessati dal progetto Solter che prevede una discarica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da siti contaminati.

L'ultimo speranza è quella di ricorrere al Consiglio di Stato

Delusione dei sindaci: "La nostra posizione non cambia andremo avanti"

Siamo certamente rammaricati ma rimaniamo convinti della bontà delle nostre ragioni, forti del sostegno del territorio. Attendiamo ancora la decisione sul ricorso presentato dagli agricoltori, in cui é intervenuto anche il PLIS del Roccolo, per decidere le future azioni. La nostra posizione non cambia, così come l’impegno a tutela del territorio.

che potrebbe ribaltare la sentenza.