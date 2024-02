Il sindaco scrive a Rfi: "Ripristinate il funzionamento delle scale mobili alla stazione Rho-Fiera"

Dopo le polemiche dei pendolari "Le scale mobili della stazione ferroviaria di Rho-Fiera sono sempre rotte", il sindaco di Rho Andrea Orlandi scrive ai vertici di Rfi: "Ripristinate il funzionamento delle scale mobili alla stazione Rho-Fiera"

Le scale mobili non funzionano ormai da tempo

Nella lettera scritta a Rete Ferroviaria Italiana lamentando il mancato funzionamento delle scale mobili di accesso alla Stazione ferroviaria di Rho-Fiera, lato piazza Costellazione-Parcheggio Via Risorgimento il sindaco chiede un intervento per risolvere il problema. "Le scale non funzionano da tempo e questo causa notevoli disagi alla cittadinanza e agli utenti della stazione, in particolare a coloro che affrontano problemi di mobilità."

Sono a richiedervi un intervento urgente

Considerata l’importanza di tale accesso che collega ai servizi ferroviari e metropolitani, oltre a essere passaggio di coloro che si recano agli eventi fieristici e all’importante sito di MIND, in cui si trova anche un ospedale, sono a richiedervi un intervento urgente ai fini di risolvere tale problematica”, scrive il primo cittadino.