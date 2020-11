Omar Cirulli, sindaco di Gudo Visconti, è riuscito a salvare una giovane donna finita nel canale e rimasta intrappolata nella sua auto.

Il sindaco salva la vita a una donna

I fatti sono avvenuti sabato 31 ottobre nel canale Longona, all’ingresso nella zona industriale di Gudo. “Stavo correndo quando ho visto la lucina dell’abitacolo di una vettura, finita sott’acqua dal lato guida, con all’interno una donna immobile – ha raccontato Cirulli – Sono andato in acqua, ho spaccato il lunotto posteriore ed entrando in auto ho tirato su la testa della ragazza, per metà già sotto. Dietro di me miracolosamente sono arrivati due signori, che mi hanno aiutato nelle operazioni, anche chiamando i soccorsi. Ringrazio la Polizia Locale, l’automedica, i Carabinieri e i pompieri per aver tratto in salvo la ragazza”.

