Il sindaco Orlandi sulla scomparsa di Pino Alì: "Noi, orfani del tuo impegno"

Il pensiero commosso del sindaco di Rho Andrea Orlandi per la scomparsa di un cittadino attivo nel sociale come Pino Alì.

"Caro Pino, ci hai lasciato ieri in modo inaspettato rendendoci tutti orfani del tuo impegno per i più fragili e per lo sport come strumento di integrazione vera. Sei stato un esempio di passione per le sfide dei tuoi ragazzi con l’attaccamento e l’affetto di un genitore"