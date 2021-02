Il sindaco guarisce dal Covid ma in paese si registrano altri due morti

Buone notizie arrivano dal sindaco Massimo Cozzi che informa di essere negativo al Covid dopo diversi giorni di isolamento e sintomi. Non altrettanto buone le notizie dei dati in paese dove si registrano due decessi.

Il sindaco guarisce dal Covid

“Dopo diversi giorni di quarantena obbligatoria a casa, finalmente posso tornare a vedere il Campanile di Nerviano dal mio ufficio”. Questa le parole con cui il primo cittadino di Nerviano, Massimo Cozzi, informa tramite la sua pagina Facebook, della sua guarigione dopo aver contratto il Coronavirus. “La febbre e la tosse mi hanno portato a fare il tampone, che ha dato esito positivo e, da li, il lungo periodo di isolamento a casa. Mi ritengo fortunato ad averlo fatto in modo lieve ed essere riuscito a lavorare da casa. Non a tutti purtroppo è andata bene e mi ritengo un privilegiato. Ho sempre adottato tutte le precauzioni del caso, ma evidentemente non è bastato. Fortunatamente ora, seppur lentamente, sto molto meglio e voglio ringraziare chi lo sapeva e mi è stato vicino. Occorre non abbassare la guardia ed avere la consapevolezza che dovremo conviverci ancora per del tempo, ma ne usciremo vincenti assieme…” conclude e continua il sindaco.

In città si registrano altri due morti

Attualmente a Nerviano ci sono 19 persone positive al Coronavirus in isolamento domiciliare obbligatorio e altre 24 in isolamento domiciliare fiduciario. Delle persone risultate positive, tre sono ricoverate in strutture ospedaliere. Si registrano inoltre altri due decessi di persone ricoverate in ospedale. Sale quindi a 40 il numero di persone morte di Covid da inizio pandemia.

L’età media dei casi Covid è 48 anni mentre quella dei ricoverati è di 80 anni.