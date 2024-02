Il sindaco di Rho alla Camera dei Deputati per raccontare l’Aula Piscopia in Mind

Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi a Roma, alla Camera dei Deputati, per presentare a un whorkshop sulle potenzialità dell’innovazione tecnologica per lo sviluppo del Paese l'aula Piscopica di Mind

Durante il Workshop di WINDTRE sull’innovazione tecnologica per lo sviluppo del Paese

L’evento è stato l’occasione per Sindaci e Amministratori di cinque città per illustrare i progetti concretamente attivati nei loro territori grazie al supporto di WINDTRE, che da anni opera a sostegno delle pubbliche amministrazioni nel percorso di innovazione verso le città intelligenti con i progetti “Smart City” e “Borghi Connessi”. Al dibattito, moderato da Alessandro Caruso vicedirettore di The Watcher Post, sono intervenuti anche Alessandro Rapinese, Sindaco di Como; Mario Pardini, Sindaco di Lucca; Ludovica Carla Ferrari, Assessora Città Smart di Modena; Mario Conticelli, Sindaco del Comune di Porano. Nel corso dei lavori sono intervenuti anche Roberto Basso, Direttore External Affairs and Sustainability di WINDTRE; Livio Gigliuto dell’Istituto Piepoli; Giorgio Ventre, Professore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Alberto Mattei, Presidente Associazione Italiana Nomadi Digitali.

Aula Piscopia in Mind , “Una nuova idea di spazio educativo"

Il Sindaco di Rho Andrea Orlandi ha centrato il suo intervento sull’Aula Piscopia in Mind , “Una nuova idea di spazio educativo”: “La polis è il luogo in cui ciascuno raggiunge la propria felicità, la scuola è ambito privilegiato per arrivare a questo obiettivo più speditamente – ha detto Orlandi - L’aula del futuro di WINDTRE è nata all’interno della Federated Innovation @Mind, che coinvolge il Comune di Rho grazie all’impegno dell’assessore alla Smart City Emiliana Brognoli Il Piscopia Corner è intitolato a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna laureata al mondo, avendo ottenuto la laurea in filosofia all'Università di Padova nel 1678. L’idea è frutto di una alleanza tra diversi players tecnologici con la partecipazione di WINDTRE. Fa leva su connettività, intelligenza artificiale, sensorialità diffusa, con l’obiettivo di far nascere aule inclusive, sicure, sostenibili, per docenti e studenti. Si lavora in collaborazione con il professor Matteo Tarantino dell’Università Cattolica di Milano, con l’innovativo polo degli Istituti Tecnici Superiori negli spazi della Scuola di restauro di Botticino all’interno di Mind, ma continuiamo a lavorare anche con Human Technopole e l’Università Statale di Milano, col polo delle Life Sciences e l’istituto Galeazzi, ovvero l’intero sistema dell’innovazione che cresce in Mind”.

Il sindaco Orlandi: guardiamo alla città del futuro con serenità, utilizzando le tecnologie per il benessere delle persone

L’aula comprende tecnologie che vedono alla loro base 5G e Cloud di WINDTRE. “Sono sistemi – ha chiarito Orlandi – che consentono di migliorare l’ambiente di apprendimento curando illuminazione, areazione, qualità dell’aria e rumore. Sensori e intelligenza artificiale permettono di regolare tutto, minimizzando i consumi di energia e consentendo a chi studia di sentirsi a suo agio, nelle migliori condizioni possibili. Le tecnologie permettono di superare i gap linguistico-geografici, garantendo traduzioni in tempo reale per gli studenti. Questi processi innovativi ci aiutano a guardare alla città del futuro, garantendo privacy e sicurezza, uniformandoci agli standard internazionali. A dicembre Rho ha ospitato con piacere l’Academy WINDTRE dedicata alle pubbliche amministrazioni: la prima sessione si è svolta proprio nell’aula digitale. Un modo per condividere le buone pratiche e studiare insieme come le applicazioni digitali possano essere al servizio di città davvero smart. Avere studenti felici di svolgere oggi il loro ruolo, può permettere di avere una comunità di cittadini felici. Guardiamo alla città del futuro con serenità, utilizzando le tecnologie per il benessere delle persone”.