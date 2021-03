Il sindaco di Pero è positivo al Coronavirus: ad annunciarlo è stata la stessa Maria Rosa Belotti in un post su Facebok.

Si è appreso ieri sera, mercoledì 10 marzo, che il primo cittadino di Pero, Maria Rosa Belotti, è positivo al Coronavirus. Arendere nota la notizia è stata il sindaco stesse tramite la pagina istituzionale su Facebook.

“Cari concittadini, devo informarvi che ieri ho eseguito un tampone che purtroppo è risultato positivo.

Come vedete le precauzioni non sono mai abbastanza e il virus ha colpito anche me.

E’ assolutamente importante stare in allerta, non si deve trascurare neanche la minima sintomatologia ed è doveroso contattare immediatamente il proprio medico.

Voglio rassicurarvi che sto bene e che le attività amministrative del nostro comune procedono normalmente.

Io continuerò a seguire il mio lavoro in quarantena, come da protocollo, dalla mia abitazione grazie ai dispositivi informatici e in costante connessione e collaborazione con la giunta e il personale comunale.

Voglio ringraziare tutti i Medici di Medicina Generale del territorio, gli operatori sanitari, tutti i dipendenti comunali, la giunta e i consiglieri per la disponibilità e il supporto.

Auspico di poter tornare presto in comune e rivederci di persona”.