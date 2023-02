Il sindaco denuncia un gruppo di giovani: "Hanno vandalizzato i monumenti di Vanzago"

Dopo una serie di accertamenti e di indagini il primo cittadino di Vanzago Guido Sangiovanni ha denunciato un gruppo di giovani di Rho e Pregnana Milanese

Arrivavano da Rho, precisamente dalla frazione di Mazzo e da Pregnana Milanese, per trovare un gruppo di ragazza di Vanzago ma quando erano in paese, a Vanzago, invece di divertirsi danneggiavano i monumenti del paese. Tra i monumenti presi di mira, la statua della donna posizionata sul sagrato della chiesa parrocchiale

Diversi i vandalismi commessi

Il gruppo di ragazzi di Rho è ritenuto responsabile di aver imbrattato con scritte la statua presente in piazza della chiesa parrocchiale , il muro di cinta del Villoresi nel parco della Filanda e il gioco per bambini presente all’interno del parco Gattinoni La denuncia è stata fatta nei giorni scorsi, dopo una serie di accertamenti e di indagini anche tramite i social network nei confronti di un gruppo di ragazzi per episodi di vandalismo accaduti in paese nel corso del 2022

Tre ragazzi di Pregnana responsabili di una bravata

Allo stesso modo, è stato anche segnalato ai Carabinieri un gruppo di quattro ragazzi, tre dei quali di Pregnana, che alla fine di novembre 2022 hanno compiuto una bravata facendosi un selfie notturno su di una panchina posizionata in mezzo alla via Gattinoni.