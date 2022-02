Il sindaco cambia i dirigenti del Comune

Non confermate le responsabili dei settori finanze, servizi sociali istruzione e sport e quella dell’ufficio tecnico

Erano le stesse da decenni, occorreva fare una rotazione che non è mai stata fatta negli anni»

Il primo cittadino di Pogliano ha deciso di sostituire tre dirigenti

Cambio di dirigenti al Comune di Pogliano Milanese dove, nei giorni scorsi, il primo cittadino Carmine Lavanga ha deciso di sostituire i dirigenti che da decenni sono alla guida di settori importanti dell’amministrazione comunale. Le scelte fatte dal sindaco sono state quelle di sollevare dall’incarico le responsabili dei settori finanze, servizi sociali istruzione e sport e quella dell’ufficio tecnico

"Erano le stesse persone da decenni, andavano sostituite"

«La decisione è stata presa nell'ottica di una riorganizzazione complessiva della macchina comunale - afferma Lavanga - Ho deciso insieme alla mia Giunta e in accordo con tutta la mia maggioranza di effettuare una rotazione dei funzionari che dirigono la macchina comunale ormai da tantissimi anni» Una decisione presa, secondo il sindaco, per potenziare la macchina comunale. «Con il cambio di Segretario (dallo scorso 1 settembre Pogliano condivide con Rho il Segretario Generale dottor Matteo Bottari n.d.r) ne abbiamo approfittato per fare alcune riflessioni su ciò che è meglio per un Comune di piccole dimensioni ma in forte crescita di servizi come il nostro e abbiamo cercato di capire se l'assetto organizzativo che avrebbe dovuto sostenere le nuove sfide fosse all'altezza - spiega Lavanga -. C'era poi un discorso che non era mai stato affrontato a Pogliano, che è obbligatorio in base alle nuove normative anticorruzione: ovvero la rotazione delle figure apicali, dei responsabili, che sono gli stessi da decenni»

Presto nuove assunzioni per rinforzare l'organico comunale

Primo cittadino che parla anche di prossime assunzioni a palazzo comunale. «d'accordo con la Prefettura e con i Sindacati, stiamo approntando un nuovo Piano delle Assunzioni. Dobbiamo rinforzare gli organici per sostenere le nuove sfide, quella straordinaria del PNRR e quelle quotidiane del soddisfacimento dei servizi per i nostri cittadini. Puntiamo sulla digitalizzazione (siamo già operativi con molti servizi on line dall'APP Io, l'APP dei servizi pubblici integrati), sul reclutamento di figure professionali di alta professionalità, e su un ricambio generazionale. Vogliamo offrire un posto di lavoro sicuro e allo stesso tempo adeguato ai tempi, di qualità per migliorare i servizi ai nostri cittadini. Vogliamo sfruttare tutte le potenzialità che ci dà la Legge ed agire con intuito ed intelligenza, per dare i risultati migliori ai nostri cittadini e al nostro territorio - conclude Lavanga».