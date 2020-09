Il Simply di San Vittore Olona chiuderà a breve. Incerto il futuro dei lavoratori, che entreranno probabilmente in cassa integrazione.



Preoccupazione per il supermercato Simply di San Vittore, destinato purtroppo a chiudere a breve, anche se manca ancora una data ufficiale. A delineare la situazione il sindacalista Fabio Toriello della Filcams Cgil Ticino Olona: “Ci hanno informato che ci sono trattative avanzate, del resto però il negozio sta per chiudere e Margherita Distribuzione non rifornisce più il punto vendita. I circa 15 lavoratori, a breve, entreranno probabilmente in cassa integrazione”.

Buone notizie, invece, dall’ex Auchan di Rescaldina. Sono 205 e non più 180 i lavoratori che, dal 1 ottobre, passeranno a Conad. 83 dipendenti hanno aderito alla mobilità volontaria, 1 ha chiesto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; restano in capo a Margherita Distribuzione 15 persone.

