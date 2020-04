Il rhodense Germo tra i finalisti di Primo Maggio Next 2020

Primo Maggio Next 2020, il concorso per nuovi artisti collegato al concerto del primo maggio

Più di 1700 gli artisti iscritti a Primo Maggio Next 2020

C’ anche il rhodense «Germo» tra i trenta finalisti del concorso «Primo Maggio Next 2020» il contest per Nuovi Artisti del Concerto del Primo Maggio di Roma. Una manifestazione, quella di quest’anno che la visto la partecipazione di 1785 progetti artistici invitati dagli autori alla giuria del concorso. Una giuria di tutto rispetto composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Lucia Stacchiotti (iCompany), Sara Del Caldo (Rai Radio2), Erica Manniello (Rockol), Massimiliano Longo (All Music Italia), Federico Durante (Billboard), Enrico Schleifer (RadUni). «Nonostante il difficilissimo momento che tutti stiamo vivendo, il contest del Primo Maggio prosegue, seppur con qualche necessario aggiustamento – affermano gli organizzatori della manifestazione – Ogni anno, Primo Maggio Next conclude le sue selezioni nazionali con una “finale live” attraverso la quale la Giuria di Qualità sceglie i 3 progetti musicali vincitori. Date le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria nazionale in corso, per l’edizione 2020 di Next si rende necessario modificare il classico format del Contest»

Le finali di Primo Maggio Next 2020 in diretta streaming

Le finali di Primo Maggio Next 2020 si svolgeranno in diretta streaming. I 30 finalisti tra cui il rhodense «Germo» saranno chiamati a reinterpretare il brano in gara da casa propria, in maniera alternativa e compatibile con i mezzi a disposizione. Le finali verranno trasmesse in diretta sul portale next.primomaggio.net, nei giorni 18 e 19 aprile, a partire dalle 15.

Stefano Santoro in arte Germo

«Germo», nome d’arte è in realtà Stefano Santoro un’artista rapper che inizia a muovere i primi passi nella scena urban all’età di 15 anni, lavorando a diversi progetti, come l’EP “Palpebre” insieme all’amico producer MadFingerz. Stefano vive la musica come un atto liberatorio, al fine di esprimere esigenze e condizioni di una realtà a lui molto stretta e il mood malinconico delle sue opere ci riporta importanti messaggi di accettazione. Nel 2020 rilascia da indipendente il singolo “Fragile” e a seguire “Dove Andiamo?» E ora l’ingresso nei 30 finalisti di una manifestazione che anno dopo anno sta diventando sempre più importante per i giovani emergenti.