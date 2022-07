Il Questore chiude il Lucy Bar per 15 giorni

Attività di prevenzione del territorio

La Polizia di Stato, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici per contrastare i fenomeni di criminalità ha sospeso per15 giorni la licenza al "Lucy Bar" sito a di Largo Tosi a Legnano

Da agosto del 2021 a giugno di quest'anno ritrovo di persone con precedenti penali

Il provvedimento, disposto dal Questore Giuseppe Petronzi è stato notificato ieri, giovedì, al "Lucy Bar" dai poliziotti del Commissariato Legnano e si è reso necessario in quanto, da agosto 2021 a giugno 2022 il locale è stato abituale luogo di ritrovo di persone con precedenti penali e di polizia.

I controlli nel mese di giugno

A giugno 2022 gli agenti del Commissariato Legnano hanno effettuato un controllo poiché all'esterno del locale vi erano diversi ragazzi in stato di alterazione alcolica. All'interno dell'esercizio, i poliziotti hanno

notato un uomo che discuteva animatamente con la titolare per poi aggredire uno degli agenti intervenuti, il quale ha riportato una prognosi di 7 giorni. L'aggressore, arrestato per lesioni personali e resistenza a

Pubblico Ufficiale, era già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale ed era attualmente sottoposto al divieto di dimora nel Comune di Legnano.

Sospensione della licenza per 15 giorni

Inoltre, il "Lucy Bar" è stato già destinatario di un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni emesso nel mese di giugno 2021.