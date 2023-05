Il questore chiude il Bar del Corso a Bareggio per 10 giorni

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso la licenza al Bar del Corso di Bareggio per 10 giorni.

La decisione del questore

Nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità,la Questura ha decretato la sospensione della licenza per 10 giorni per la conduzione del “Bar del Corso” di Bareggio in corso Italia 5.

Stamattina la notifica

Questa mattina, mercoledì 31 maggio 2023, i Carabinieri della Stazione di Bareggio hanno notificato la sospensione in quanto, secondo la Questura, a seguito di diversi controlli effettuati tra la fine di gennaio e l’inizio di maggio 2023 sarebbe stata riscontrata la presenza all’interno del locale di numerosi avventori con precedenti penali e di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, contro la persona e violazione del codice della strada. Inoltre, nel corso di alcune verifiche sarebbero stati rintracciati tre avventori destinatari dell’avviso orale del questore e del divieto di accesso al centro urbano.