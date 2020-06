Il percorso per l’educazione stradale dedicato a Marco Simoncelli

Il nuovo percorso per l’educazione stradale degli alunni di Santo Stefano Ticino verrà dedicato al campione scomparso Marco Simoncelli

“Il percorso per l’educazione stradale lo dedicheremo a Simoncelli”

Il Parco di via Piave a Santo Stefano Ticino ospiterà presto un percorso per l’educazione stradale di bambini e ragazzi. E’ questa la volontà della Giunta di Dario Tunesi che ha deliberato l’approvazione del progetto rivolto alle classi della scuola primaria. L’idea dell’Amministrazione, inoltre, è quella di intitolare il parco in cui verrà tracciato il circuito con segnaletica, a Marco Simoncelli, il pilota di MotoGp rimasto vittima il 23 ottobre 2011, a soli 24 anni, di un incidente nel Gran Premio della Malesia che gli costò la vita.

L’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Cucchetti, ha spiegato il motivo della scelta: «Sic, così era soprannominato Simoncelli, ha lasciato un vivido ricordo nei giovani di ogni età e tempo; il nostro ideale è che questa decisione possa rivelarsi una possibile fonte di ispirazione per le nuove generazioni, per una più corretta condotta nella mobilità stradale che porti a un uso più consapevole dei veicoli nel rispetto delle proprie e delle altrui libertà».

Una vera e propria lezione sul campo, per mettere in pratica quello che viene illustrato tra i banchi di scuola durante il corso di educazione stradale; per la squadra di Tunesi, però, la sola teoria non basta: «Pensiamo che in questo modo i bambini possano mettere in pratica le regole del Codice della Strada e capire il funzionamento della segnaletica stradale – ha incalzato Cucchetti – Come si rispetta una precedenza, ad esempio, o cosa bisogna fare in prossimità di uno stop».

TORNA ALLA HOME PER ALTRE NOTIZIE