Abbiategrasso piange Rinaldo Olivieri, vinto dal Covid alla vigilia del suo 74esimo compleanno

Il parrucchiere Rinaldo Olivieri vinto dal Covid

Oggi avrebbe compiuto 74 anni. Ma il Covid si è portato via nella giornata di ieri Rinaldo Olivieri, per tantissimi anni titolare assieme alla moglie Ornella del negozio di parrucchiere di viale Papa Giovanni XXIII, oggi gestito dai figli Alessandro e Valentina. L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì alle 15 in San Pietro. “Addio papà, hai lasciato un vuoto incolmabile”, sono le parole del figlio Alessandro. Che aggiunge: “Ti voglio bene. Ci rivedremo e staremo nuovamente insieme. Grazie di tuttto e grazie dei valori che ci hai insegnato. Continua a proteggerci da lassù”. TORNA ALLA HOME