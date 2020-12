Il parco delle Groane discarica a cielo aperto

Dai grossi elettrodomestici ai pneumatici di auto e camion oltre a sacchi con rifiuti di tutti i tipi

Rifiuti di ogni genere lasciati sul ciglio di via Lario

“Questa è la condizione in cui versa il Parco delle Groane nella sola via Lario a Garbagnate Milanese”- Questo il grido di allarme lanciato alla nostra redazione da un cittadino di Garbagnate Milanese. Un pensionato che dopo il pranzo di Natale ha deciso di fare quattro passi al parco delle Groane.

Una discarica a cielo aperto

Pneumatici di auto, grossi elettrodomestici, sacchetti di plastica contenenti rifiuti di ogni genere, praticamente una discarica a cielo aperto. E’ questa la situazione che il pensionato garbagnatese si è trovato sotto gli occhi. “E questa, – commenta in una mail con foto inviata alla nostra redazione – è solamente una piccola parte del parco, quella che occupa il territorio di Garbagnate Milanese

Il Consorzio e il Comune cosa fanno?

Si parla tanto di ambiente – prosegue la mail del pensionato garbagnatese – ma consorzio e amministrazione comunale cosa fanno per impedire gli scarichi abusivi? Non è difficile individuare i responsabili, basta volerlo fare visto che in quel luogo sono evidenti anche scarti di carrozzeria che analizzati potrebbero far risalire a colui che li ha abbandonati

TORNA ALLA HOME