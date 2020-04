Il pane della solidarietà ogni giorno fuori dal Comune di San Giorgio su Legnano.

Da giovedì 9 aprile per tutti i giorni della settimana, tranne la domenica, all’ingresso del Comune ci sarà il “pane della solidarietà” . Per chi ha bisogno basterà suonare il citofono dei servizi sociali, vi apriranno e potrete prendere in assoluto anonimato e riservatezza un piccolo sacchetto di pane dalla cesta posta all’ingresso per dividerlo con la famiglia.

Il sindaco Walter Cecchin:

“Cari Cittadini Sangiorgesi in questo difficile momento è responsabilità di una comunità cercare di non lasciare nessuno senza un aiuto concreto affinchè possa ogni persona vivere questa situazione con la massima dignità possibile. Perchè:”il pane è un bene comune che non deve mai mancare a nessuno” e per questo semplice pensiero un panificatore del nostro comune ha deciso di donare ogni giorno un certo quantitativo di pane per i Cittadini più bisognosi. Lo chiameremo il pane della solidarietà e lo troverete ogni giorno all’ingresso del comune, ed è per chi ne ha più bisogno, basta suonare il citofono dei servizi sociali, vi apriranno e potrete prendere in assoluto anonimato e riservatezza un piccolo sacchetto di pane dalla cesta posta all’ingresso per dividerlo con la Vostra famiglia. Non posso fare altro che ringraziare ognuno dei Cittadini Sangiorgesi invitandoli a sostenere le iniziative benefiche del nostro territorio, che a breve Vi proporremo in collaborazione con tutte le associazioni sangiorgesi”.