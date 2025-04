Il paese si mobilita per un 13enne scomparso da casa: ritrovato dopo sette ore

È stato ritrovato sano e salvo dopo ore di febbrili ricerche il ragazzino di Magnago scomparso da casa nel pomeriggio di ieri, martedì 1 aprile.

Ritrovato sano e salvo il 13enne autistico scomparso da casa

Il 13enne, affetto da autismo, era uscito intorno alle 16, facendo poi perdere le proprie tracce. I genitori, allarmati, si sono rivolti alla Stazione dei Carabinieri di Castano Primo per denunciarne la scomparsa. Gli uomini dell'Arma hanno subito fatto scattare le ricerche, coinvolgendo anche i colleghi della Compagnia di Busto Arsizio.

In campo Carabinieri, Protezione civile e anche gli insegnanti

Diverse le pattuglie impegnate, che hanno battuto il territorio palmo a palmo, con il supporto della Protezione civile cittadina (messa a disposizione con prontezza dal sindaco Dario Candiani) e degli insegnanti del ragazzino. Non sono mancati, come sempre in questi casi, gli appelli affidati ai social network, che hanno mobilitato anche tanti privati cittadini.

Rintracciato a Samarate grazie alla segnalazione di un cittadino

Alle 23, il lieto fine. Il 13enne è stato rintracciato grazie alla segnalazione di un cittadino che ha chiamato il 112: vagava solo per strada a Samarate, ed è stato finalmente riportato a casa.