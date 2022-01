Il paese piange la scomparsa di Roberto Taverna

Nato il 19 agosto del 1924, se ne è andato ieri, 27 gennaio 2022, Roberto Taverna. Scomparso nel giorno della Memoria, lui che come internato nei campi di lavoro di prigionia era spesso chiamato a darne testimonianza, a Cassinetta e non solo.

Un'istituzione a Cassinetta di Lugagnano, sempre presente nelle giornate di memoria. Si è spento tra l'affetto dei suoi cari. Il saluto del figlio Pietro Taverna: "Ora fa parte integrante del giorno di memoria".

"Roberto Taverna ci ha lasciati. Sincere condoglianze a Pietro e alla famiglia. Un altro pezzo di storia del nostro paese che ci lascia. Grande persona che ha subito le sofferenze della guerra nelle miniere della Cecoslovacchia e poi in Germania. Proprio in questi giorni ci mostrano le immagini delle brutture della guerra e i tre fratelli della famiglia Taverna (Roberto, Stefano, Michele) deportati in campi di concentramento ne sono la testimonianza. Nella foto del 2005 gli viene consegnata una targa nella serata della memoria Per non dimenticare. Toccante la sua Testimonianza. E' stato anche un'importante fonte per le mie ricerche. Riposa in pace".