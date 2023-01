Il nuovo campo in erba sintetica piace anche al Barcellona

Il nuovo campo da calcio in erba sintetica realizzato dall'amministrazione comunale di Bareggio piace anche al Barcellona

Due giocatrici della squadra spagnola hanno chiesto di allenarsi al "Facchetti"

Nel pomeriggio di ieri due calciatrici del Barcellona femminile, in vacanza in Italia per Capodanno, hanno chiesto e ottenuto di allenarsi sul nuovo campo in erba sintetica del centro sportivo "Facchetti" di San Martino.