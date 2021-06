Si celebrano domani, sabato 5 giugno alle 11 nella chiesa di Castelletto di Abbiategrasso i funerali di Antonio Cristini, 83 anni, colonna della concessionaria Piaggio e del Moto Club Abbiategrasso

Il motociclismo abbiatense piange la scomparsa di Antonio Cristini

Si celebrano domani, sabato 5 giugno alle 11 nella chiesa di Castelletto di Abbiategrasso i funerali di Antonio Cristini, 83 anni, per oltre mezzo secolo colonna della concessionaria Piaggio abbiatense e del Moto Club Abbiategrasso. Queste le parole con cui il Club ha dato notizia del decesso, avvenuto giovedì: "Purtroppo siamo ancora una volta a dover dare una brutta notizia, una di quelle che non si vorrebbero dare mai... Oggi è mancato Cristini Antonio. Il Togn, un grande uomo e un grande nome per tutti gli appassionati di due ruote e non solo, una leggenda nel mondo Vespa, vero esperto e collezionista di moto d'epoca; che ha contribuito sicuramente con il suo lavoro di oltre 50 anni a rendere grande non solo la sua attività, ma la città di Abbiategrasso! È stato per noi come un "padre fondatore" del nostro MotoClub, al quale ha sempre tenuto con molto affetto e ha dedicato tempo ed energia! Ciao Antonio, ci mancherai, buon viaggio...