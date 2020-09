Il mosaico dell’artista corbettese conquista Sgarbi. L’artista corbettese Giannina Adelaide Salvi , sabato 26 Settembre, ha esposto la sua nuova opera in mosaico a Firenze a Palazzo Ximènes, alla presenza del critico d’arte Vittorio Sgarbi che ha elogiato e definito il suo Mosaico “pura arte spirituale”.

Salvi nel catalogo d’arte contemporanea

L’artista è stata infatti inserita nell'”Annuario internazionale d’Arte Contemporanea Artisti ’20” della Mondadori, il più prestigioso manuale di storia dell’arte presente su tutto il territorio nazionale e internazionale, saggiato dai più grandi critici del nostro tempo, come Vittorio Sgarbi, Philippe Daverio e Angelo Crespi.

Il mosaico dell’artista corbettese sbarca negli States

Giannina è stata inserita anche nel prestigioso evento intercontinentale “Premio Internazionale Città di New York”, un progetto che mira a divulgare uno spaccato dell’arte italiana a livello globale, con videoesposizione del mosaico dell’artista alla White Space Chelsea Galleria in New York; il catalogo dell’evento sarà acquisito dalla New YorK Public Library. La corbettese entrerà a far parte dell’archivio d’arte contemporanea, lasciando così testimonianza dell’operato artistico di questo secolo.

