Il mondo della moto piange Bruno Cassani

Questa mattina, 15 settembre, i funerali di Bruno Cassani, una leggenda nel mondo della moto

Il Moto Club Abbiategrasso piange Bruno Cassani

Si è spento domenica a 82 anni Bruno Cassani. Da sempre era conosciuto per la sua concessionaria di moto Guzzi ad Abbiategrasso, poi diventata anche officina di riparazioni e restauro di moto d’epoca, nota a livello nazionale e non solo. Ma anche in pista aveva lasciato il segno: più volte era stato Campione Italiano del Trofeo Nazionale Gincane negli anni 50.

Grande manifestazione di affetto alla notizia della sua morte dal Moto Club Abbiategrasso: «È difficile trovare le giuste parole in questi momenti, quando si perde una persona molto cara e in questo caso anche un pezzo di Storia del MotoClub Abbiategrasso e di Abbiategrasso in generale» si legge in un post pubblicato dal club.

