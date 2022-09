Il mondo della comicità piange Bruno Arena dei Fichi d'India

Aveva 65 anni, la sua popolarità con il duo dei Fichi d'India

Un lutto ha colpito il mondo della comicità italiana. È morto, all’età di 65 anni, Bruno Arena, attore comico che deve la sua popolarità al duo dei Fichi d’India, formato insieme a Max Cavallari e diventato uno dei componenti fissi di numerose stagioni di Zelig, per poi partecipare a tanti altri programmi tv e non solo.

Il saluto del figlio Gianluca

A dare la notizia della scomparsa è stato il figlio Gianluca che, come il padre, ha deciso di seguire la carriera del cabaret. “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato”, scrive Gianluca in una storia su Instagram, “buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.