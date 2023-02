Il mistero dei topi abbandonati alla rotonda Pace-De Gasperi

Da due venerdì consecutivi lascia una gabbia con all'interno dei topi e fa perdere le tracce costringendo gli agenti della Polizia Locale a trovare una sistemazione per i roditori

Il primo episodio nella giornata di venerdì 17 febbraio

Il primo episodio si è verificato nella giornata di venerdì 17 febbraio quando una pattuglia della Polizia Locale di Rho in transito verso la frazione di Mazzo ha notato al centro della rotonda situata tra via Pace e viale Alcide de Gasperi una grossa scatola. Gli agenti in servizio hanno subito controllato cosa ci fosse all'interno trovando 10 topolini.

Il secondo abbandono nel pomeriggio di ieri

Il secondo abbandono nel pomeriggio di ieri, sempre nello stesso posto, al centro della rotatoria, gli agenti del Commissariato di Rho-Pero hanno rinvenuto una gabbia con all'interno 5 topolini che, aggiunti ai primi portano a un totale di 10 roditori. Essendo a conoscenza dell'episodio di venerdì 17 gli agenti del commissariato hanno chiamato i colleghi della Polizia Locale affidando loro gli animali

"Speriamo di non trovarci difronte a un terzo abbandono"

Gli animali - affermano dal Comando della Polizia Locale di Corso Europa - sono stati affidati all'associazione "La collina dei conigli" di Monza centro di recupero degli animali da laboratorio. adesso la nostra speranza è di non trovarci venerdì prossimo davanti a un nuovo abbandono"

Chi abbandona gli animali rischia il carcere o una multa fino a 30mila euro