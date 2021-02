“Il mio sport”, confronto a partire dalle parole di Papa Francesco

“Il mio sport”, un dialogo online a partire dalla “quasi enciclica” sullo sport di Papa Francesco.

“Il mio sport”: appuntamento stasera alle 21

A proporlo per oggi, martedì 9 febbraio 2021, sono l’Associazione Alcide De Gasperi, l’Associazione società sportive legnanesi e l’Associazione italiana centri culturali. A confrontarsi saranno un atleta, un allenatore, un medico ex atleta e un dirigente: Filippo Tortu (nella foto di copertina), sprinter, primatista italiano nei 100 metri piani Silvano Danzi, tecnico federale Fidal; Matteo Villani, medico, atleta olimpico Pechino 2008; e Francesco Apostoli, consigliere federale Fipav. A moderare il dibattito sarà il giornalista Luciano Piscaglia. L’appuntamento è alle 21, in diretta sui canali Youtube e Facebook dell’Associazione De Gasperi e sulla pagina Facebook Città di Legnano – Palazzo Malinverni.