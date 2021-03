I soci del club rossonero gaggianese ricordano Alessandro Cattaneo: «Eri e resti il nostro tesserato numero uno»

Il Milan club di Gaggiano piange il «Prati»

Pochi lo conoscevano con il suo nome di battesimo. Per tutti, lui era Sandro o «Prati», cognome del suo grande idolo Pierino Prati, ex giocatore del Milan. Se n’è andato, all’età di 74 anni, Alessandro Cattaneo, gaggianese dalla nascita. Grande la sua passione per il Milan, squadra che ha seguito in tutte le competizioni, in giro per l’Europa. Tesserato allo stadio, frequentava il Milan Club di Gaggiano.

“Milan, non una fede ma una ragione di vita”

«La tua non era fede ma una ragione di vita – è il ricordo dei soci – Tu eri e sei la classica persona “normale” che per darti l’ultimo saluto avrebbe meritato un minuto di applausi nello stadio della sua squadra del cuore». Non c’era partita che Sandro non sapeva raccontare: lui le aveva viste e ci era stato. «Noi ci vantiamo delle sette coppe, ma tu le sette coppe ti vantavi di averle vissute tutte!». E ancora: «Eri e sarai sempre il nostro primo tesserato Milan Club perché, se non eri il primo, ti arrabbiavi e qui un posto con noi lo avrai sempre e la prima tessera sarà sempre la tua».