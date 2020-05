A Corbetta, il mercato diventa… drive a partire da sabato 16 maggio. Sarà infatti inaugurato il nuovo servizio Corbetta Market Drive.

Nuovo servizio al sabato

“Il mercato a Corbetta tornerà come non l’avete mai visto: tra le prime volte in Lombardia, infatti, si potrà fare la spesa al mercato in modalità “Drive – In” comodamente e senza uscire dalla propria auto, evitando anche di formare file di cittadini in attesa. Un’iniziativa che guarda al futuro ma, soprattutto alla tutela della salute nella misura in cui si cerca di evitare assembramenti”, spiega il sindaco Marco Ballarini.

Come funziona il Corbetta Market Drive

Si prenotano gli acquisti telefonando all’ambulante, che comunicherà la fascia oraria in cui deve presentarsi per ritirare la spesa. Il cliente posteggiaerà nell’apposita area di sosta indicata come “Market Drive” in Via Caldara, restando in auto. Il commerciante consegnerà al cittadino la spesa e ritirerà il pagamento. Il tutto senza che ci sia bisogno di uscire dall’auto.

