Il medico di base va in pensione, ma questa volta c’è il sostituto

Il medico di base di Busto Garolfo, Maria Angela Gatti, va in pensione dopo 38 anni di lavoro. Per fortuna, questa volta, è già pronta la sostituta.

Medico di base in pensione: agitazione tra i pazienti

La dottoressa Maria Angela Gatti, infatti, dopo 38 anni di attività come medico di base in paese, ha maturato i requisiti necessari al meritato pensionamento e ha appeso così il camice, salutando i suoi pazienti di sempre. Pazienti che, questa volta, per fortuna possono stare tranquilli. Diverse voci stanno già circolando, infatti, sull’eventuale necessità di dover cercare un nuovo medico di famiglia, ma, al contrario di quanto accaduto l’anno scorso, questo non sarà necessario.

Ma questa volta c’è la sostituta

I pazienti attualmente seguiti da Gatti verranno affidati alla cura di una nuova dottoressa, sua sostituta, che opererà proprio a Busto Garolfo, prendendo in carico tutti i pazienti della pensionanda.

