Il materasso prende fuoco, viene salvato dal vicino di casa

Il materasso prende fuoco, a salvarlo è il vicino di casa: dramma sfiorato a Legnano.

Dramma sfiorato nella città di Legnano. E' quanto accaduto la mattina di oggi, venerdì 18 aprile 2025, a un uomo il cui materasso aveva preso fuoco. Erano circa le 10 quando il vicino di casa - i due vivono in una palazzina di via Eritrea - ha avvertito un forte odore di bruciato: è così uscito sul terrazzo e da qui ha notato del fumo provenire dall'appartamento sottostante. Così non ha perso tempo e si è fiondato davanti alla porta del padrone di casa da cui proveniva odore e fumo, provando a chiamarlo a voce alta. Non avendo risposta, il vicino ha così deciso di entrare in casa trovando l'uomo - apparentemente incosciente - steso su un materasso che pian piano stava prendendo fuoco (per cause ancora da accertare con chiarezza). Le urla lo hanno così svegliato e l'uomo si è precipitato all'esterno mentre il vicino ha preso e trascinato il materasso all'esterno, riuscendo a spegnere le fiamme ed evitando così che si propagassero nell'abitazione.

Nessun ferito

Sul posto è arrivata poi la Polizia Locale, l'ambulanza della Croce Bianca e l'automedica. Ma l'uomo non ha avuto bisogno di cure mediche.