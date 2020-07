Il maltempo mette in ginocchio il Rhodense – LE FOTO E IL VIDEO

Il maltempo di oggi, venerdì 3 luglio 2020, ha messo in ginocchio anche il Rhodense: le situazioni più gravi in via Pellegrini a Rho.

Maltempo: i torrenti esondano

Il brutto tempo che ha colpito il nostro territorio stasera, venerdì 3 luglio 2020, ha messo in ginocchio Rho. Mezza città al buio; stiamo parlando di quella del quartiere San Giovanni. Ma non solo. Anche torrenti esondati sia in via San Bernardo sia in zona San Martino.

La situazione più grave in via Pellegrini

Ma la situazione più grave si è registrata in via Pellegrini, dove il torrente Lura ha allagato cantine, box e posteggi del condominio al civico 8.

Albero caduto a Pogliano

Ripercussioni anche a Pogliano, dove in via Trieste è stata bloccata da un albero caduto.

