Non è stato trovata nessuna persona o animale ferito lungo la linea ferroviaria che passa da Legnano e dove un macchinista intorno alle 20 di ieri, 22 ottobre, ha effettuato una manovra di emergenza perché aveva visto qualcuno buttarsi sotto il treno.

Il macchinista vede qualcuno buttarsi sotto il treno ma il morto non c'è

Stamattina, 23 ottobre, la Polfer ha effettuato ulteriori accertamenti lungo la linea non sono state trovate tracce. Il macchinista aveva frenato in quanto aveva detto di aver visto una figura che si stava buttando. Non si sa se sia stato un uomo o un animale. Al momento non si trova alcuna traccia

Cosa è accaduto ieri sera

La macchina dei soccorsi è entrata in azione pochi minuti dopo le 20 e la segnalazione parlava di una persona travolta da un convoglio un centinaio di metri prima della stazione cittadina. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in codice rosso un'ambulanza della Croce rossa cittadina, supportata dall'automedica. Sul posto anche gli agenti della Polizia ferroviaria e i Vigili del fuoco del distaccamento di via Leopardi. Sul posto però non è stato trovato nessuno.