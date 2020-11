Il Legnanese piange lo stimato dottor Luigi Cova

Il Legnanese dice addio al dottor Luigi Cova, medico residente a Villastanza di Parabiago, ma per anni attivo all’ospedale di Legnano. Una persona stimata per la sua umanità e la sua professionalità.

Il Legnanese piange il dottor Cova

Luigi Cova è venuto a mancare a 80 anni a causa del Covid. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore alla famiglia: tutti ricordano il dottor Cova come un professionista di alto livello e di una umanità purtroppo ormai rara.

La sua carriera

Laureato in Medicina con specialità in Cardiologia, Dermaotlogia e Oncologia, il dottor Cova ha svolto tutta la sua carriera all’ospedale di Legnano. Dal 1970 all’Unità Operativa Medicina Generale, prima come assistente poi dal 1985 come aiuto. Per due anni (1998-2000) responsabile pro tempore della stessa Unità Operativa. Dal 2000 al 2005 responsabile del Day Hospital di Medicina Generale e Oncologia. Dal 1985 al 2005 incaricato della consulenza dermatologica sempre all’Ospedale di Legnano e titolare dell’Ambulatorio di Dermatologia Allergologica. Infine, negli ultimi anni è stato consulente dermatologo anche alla Rsa di Parabiago.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 23 novembre 2020, alle 15.30 a Villastanza di Parabiago, dove risiedeva.

