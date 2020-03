Il lavoro da infermiere di area critica ai tempi del Coronavirus

Il lavoro da infermiere di area critica raccontato dal castanese Massimiliano Bertini.

Il lavoro in ospedale: l’esperienza di Bertini

“La mia professione è meravigliosa, ora più che mai in questo momento di trambusto mi sta dando tanto. Noi infermieri e medici non siamo eroi, ma voi dovete rimanere in casa. E’ ora di rallentare il contagio”. Così il castanese Massimiliano Bertini, infermiere di area critica all’ospedale di Magenta, descrive con poche ma efficaci parole cosa significa lavorare nella sanità in questo periodo.

Per l’intervista completa si rimanda al numero di Settegiorni in edicola da venerdì 20 marzo e sul nostro sfogliabile.

