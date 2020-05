Il gruppo Fanteria Legnano ricorda il presidente Sciuccati ad un anno dalla scomparsa

Un anno fa se ne andava il cavalier Angelo Maria Sciuccati, presidente del gruppo Fanteria Legnano. Il ricordo: “Un esempio di vita e coraggio”.

E’ ancora vivo a Legnano il ricordo del cavalier Angelo Mario Sciuccati, cerrese presidente del gruppo Fanteria cittadino venuto a mancare a 61 anni un anno fa, il 19 maggio 2019. Nell’anniversario della scomparsa, ecco le parole del vicepresidente della sezione, Vincenzo Caserta:

“La perdita di una persona cara, che sia un familiare o un amico, segna in modo indelebile l’esistenza di ogni uomo o di un gruppo. In queste circostanze, il ritorno ad una vita “normale” sono possibili grazie alla vicinanza degli affetti della famiglia e delle amicizie di sempre. Condividere con essi la tristezza e l’angoscia del lutto si trasforma limpidamente in una fondamentale valvola di sfogo per riuscire a superare non solo i primi momenti di sgomento e sconforto, ma anche per far sì che il ricordo di colui che per molto tempo ha camminato accanto ai nostri passi, condividendo la stessa strada non sia dimenticato . Sei stato esempio di vita e coraggio. Con rimpianto e affetto vivremo e pregheremo nel tuo ricordo”