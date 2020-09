Il dottor Fogliani è il nuovo primario di Ostetricia e Ginecologia

Cambio della Guardia nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Dal 1° settembre, il nuovo primario (che prende il posto di Pietro Barbacini, in pensione) è il dottor Roberto Fogliani. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano dove si è poi specializzato in Ginecologia e Ostetricia, il dottor Fogliani è stato direttore Uoc Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Città di Sesto San Giovanni e in precedenza responsabile Uos Diagnosi Prenatale e Day Surgery Ostetrico alla Clinica Mangiagalli di Milano.

Chi è il dottor Fogliani, primario di Ostetricia e Ginecologia

Si è occupato negli anni di Chirurgia Ginecologica d’urgenza per la gestione di casi complessi ed emergenze ostetriche (urgenze ginecologiche ed emergenze ostetriche, chirurgia ginecologica maggiore e chirurgia mini-invasiva) e ha conseguito l’Alta Specializzazione per la Diagnosi Prenatale.

Il commento

«Con lui l’ospedale di Magenta e tutta l’Azienda Sanitaria si arricchiscono di una figura di prim’ordine, in una disciplina particolarmente strategica in questo territorio a tutela della salute e il benessere della donna, della mamma e del neonato», è il commento del direttore sanitario della Asst, Cesare Candela.

