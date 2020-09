Il dottor Auletta va in pensione

«Tutti questi anni hanno rappresentato, per me, una scelta di vita. Una bellissima esperienza da cui ho ricevuto tanto». Saluta così i suoi pazienti il dottor Ottavio Auletta, storico medico di Arluno che da questa settimana ha ufficialmente iniziato il proprio (meritato) pensionamento.

Ottavio Auletta, un’istituzione in paese

Classe 1951, Auletta rappresenta una vera e propria istituzione in paese dove ha prestato servizio per lungo tempo: «Ho cominciato nel 1979 – ha raccontato – Ho iniziato la mia professione dapprima lavorando in ospedale e poi prestando servizio come medico di base qui ad Arluno, perché credo nel valore della medicina territoriale e nel rapporto umano con i pazienti». Sì perché il dottor Auletta è diventato per molti un vero e proprio punto di riferimento.

Lascia oltre 1600 pazienti

Auletta lascia un bacino di 1.650 persone. Tuttavia, nessuno resterà indietro. I pazienti, senza operare scelta medica presso Ats, saranno assistiti dal dottor Alessandro Bottani con studio in via XXII Marzo: «E’ un ottimo collega, medico navigato che presta servizio da molti anni – ha concluso Auletta – Mi mancheranno i miei pazienti, che ringrazio tanto per aver vissuto insieme questa bellissima esperienza fatta di rispetto e collaborazione reciproca». Cosa farà ora? «Ho due nipotini bellissimi cui spero di dedicare tutto il tempo disponibile». Non rimane quindi che augurargli il meglio per questo nuovo capitolo di vita da nonno a tempo pieno.

