Il dono degli agricoltori parabiaghesi al Circo Kino

Il Circo Kino è fermo e inattivo dallo scorso ottobre a causa della sospensione degli spettacoli per le misure in corso al fine di contenere la pandemia. A correre in suo aiuto gli agricoltori parabiaghesi, in particolare Manuel Bongini.

L’aiuto degli agricoltori al Circo Kino

Il destino del circo è molto simile a tutti i teatri, cinema ed eventi pubblici sospesi per evitare assembramenti di pubblico, ma questo comportano sofferenza e sacrificio da un punto di vista economico, con l’aggravante della cura e del mantenimento degli animali. In loro soccorso sono intervenuti gli agricoltori di Parabiago, in particolare Manuel Bongini che, questa mattina – martedì 13 aprile 2021 -, si è recato con il proprio trattore al circo per donare alcuni covoni di paglia e di fieno per foraggiare gli animali. Riconoscenti per il gesto, i domatori Nelson Zampella, Luke Franchetti e l’equilibrista, nonché clown, Justin Cavagna e… gli animali del circo tra cui i due giovani capretti nati da poco. Loro vivono al Circo Kino insieme a tre dromedari, leonesse e tigri con due giovanissimi cuccioli, uno struzzo e il leone Achille.

Le parole del sindaco

Ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi:

“La situazione di difficoltà economica che sta vivendo il Circo Kino accomuna molte attività dello spettacolo. La sospensione delle attività pubbliche all’interno di teatri, cinema, sale conferenze sta, infatti, mettendo a dura prova queste realtà che hanno potuto riaprire solamente nei mesi estivi del 2020. La situazione del circo presenta, però, un aggravante per la presenza degli animali che richiedono costanti cure, ma soprattutto hanno bisogno di essere sfamati. Si pensi solamente alla quantità di carne necessaria per foraggiare leoni e tigri per esempio. Per fortuna almeno per quanto riguarda gli erbivori, i nostri agricoltori sono intervenuti in loro soccorso donando paglia e fieno che serviranno a coprire il bisogno fino all’apertura, si spera, tra qualche mese. Un ringraziamento a Manuel Bongini che dimostra ancora una volta di saper cogliere e rispondere al bisogno di altri”.