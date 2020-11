Il direttore delle Poste di Bareggio è Maestro del lavoro

Ferdinando Battaglia, direttore dell’Ufficio postale di Bareggio, è stato insignito della Stella al merito del lavoro, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In attesa del conferimento formale a cura della Prefettura di Milano per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale”, Battaglia ha ricevuto un attestato di stima e riconoscimento da parte dell’Azienda.

Il curriculum di Ferdinando Battaglia

Ferdinando Battaglia lavora in Poste Italiane dal 1985. Fu assunto come tecnico all’allora Centrale Elettronica di Milano in piazza Vesuvio. Negli anni a seguire ha avuto numerosi incarichi sia commerciali che gestionali ed è stato direttore degli Uffici Postali di Magenta, Parabiago, Abbiategrasso, Trezzano sul Naviglio, fino all’ultimo incarico, da un anno e mezzo, all’ufficio di Bareggio.

“Sorpreso ed emozionato”

“Sono sorpreso e molto emozionato per questo riconoscimento – ha detto Battaglia – Voglio condividere questo importante traguardo professionale con la mia famiglia, con tutta la squadra dei miei collaboratori dell’Ufficio e con i tanti colleghi che nel corso degli anni, come me, hanno saputo affrontare grandi cambiamenti e sfide. L’impegno, la passione e il duro lavoro mi hanno aiutato a superare le difficoltà e ad essere per i clienti cittadini che si rivolgono ai nostri uffici postali un punto di riferimento”.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE