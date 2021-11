Il direttore della farmacia comunale lascia Pogliano

Il sindaco: "E’ grazie anche a persone come lui, che ci mettono la testa, ma soprattutto il cuore, che la farmacia comunale ha avuto un notevole incremento e sviluppo"

Durante la sua gestione ha fatto crescere la farmacia di piazza 25 aprile

Il dottor Mainini aprirà una farmacia privata a Trecate

Il dottor Warner Mainini , direttore della farmacia comunale di piazza XXV Aprile a Pogliano, lascia la sua attuale posizione per aprire una farmacia privata a Trecate, assegnatagli ora dopo un concorso cui ha partecipato la bellezza di 10 anni fa. Nei giorni scorsi una delegazione del Comune formata dal sindaco Carmine Lavanga, dall’assessore Gabriele Magistrelli e dall’amministratore unico della farmacia Gioacchino Vendola, si è recata dal farmacista per omaggiarlo di un quadretto con una formella raffigurante il Palazzo Municipale.

In un periodo difficile come quello del Covid ha sempre risposto alle esigenze dei cittadini

«L’Amministrazione comunale ringrazia il dottor Mainini per il periodo in cui si è adoperato, rispondendo anche alle esigenze dei nostri concittadini in un periodo difficile come è stato quello dell’emergenza sanitaria da Covid, incrementando e facendo crescere la farmacia durante la nostra amministrazione, che coincide proprio col suo arrivo - ha dichiarato il sindaco Lavanga - E’ grazie anche a persone come lui, che ci mettono la testa, ma soprattutto il cuore, che la farmacia comunale ha avuto un notevole incremento e sviluppo».

Nei prossimi giorni sarà nominato un sostituto

Attualmente l’Amministrazione comunale non farà un nuovo bando per il direttore della farmacia, ma nominerà un sostituto.