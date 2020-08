Il Covid sta tornando, Auser annulla le serate danzanti

L’Auser di Magenta ha deciso di annullare le serate danzanti in programma fino a fine mese alla tensostruttura di piazza Mercato in seguito alla nuova ordinanza ministeriale per l’emergenza Covid.

Auser annulla le serate danzanti

Auser Magenta saluta il pubblico con un “arrivederci a presto” e ringrazia gli ospiti delle serate che si sono attenuti con scrupolo alle regole di sicurezza. “Abbiamo passato insieme piacevoli serate estive, giovandone in salute ed umore – sottolinea il presidente, Nicola Branca – Un ottimo risultato, nonostante la situazione molto particolare, per il quale ringraziamo il pubblico disciplinato e, come sempre. i volontari Auser che hanno messo tempo e lavoro per dar vita alla nostra sempre bella manifestazione”.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE