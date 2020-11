Bareggio piange Ahmed Weirah, ennesima vittima del Covid. Il 51enne nato a Mogadiscio (Somalia) era un volto noto in paese anche per il suo impegno politico nel Pd, in cui era stato anche candidato consigliere alle elezioni del 2013 e membro del consiglio direttivo.

Il Covid si porta via anche Ahmed

Ahmed era stato ricoverato circa venti giorni fa all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni sembravano in miglioramento, tanto che in settimana aveva rassicurato familiari e amici. Purtroppo, però, un repentino peggioramento se l’è portato via domenica 29 novembre.

Il ricordo dell’amico Ivan Andrucci

Ivan Andrucci, già assessore e segretario del Pd, amico di lunga data di Ahmed, lo ricorda con commozione: “Lo conoscevo da vent’anni, è stato uno dei primi ragazzini di colore a integrarsi a Bareggio, in un tempo dove il pregiudizio era più marcato. Ahmed aveva sempre una buona parola per tutti e cercava di far sentire tutti uguali”.

